Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Норман Ридус подтвердил, что студия Kojima Productions уже начала разработку второй части игры Death Stranding. Об этом 20 июня сообщает журнал PC Gamer.

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Во время интервью актёр в очередной раз рассказал историю о том, как режиссёр Гильермо дель Торо познакомил его с японским геймдизайнером Хидео Кодзимой, и как впоследствии Ридус на протяжении нескольких лет снимался в кинематографических сценах Death Stranding при помощи технологии захвата движения.

«Это требует много работы. А потом вышла игра, и она получила все эти награды, и это была огромная вещь, поэтому мы только что начали вторую часть», — сказал Ридус.

Отметим, на то, что Death Stranding может получить сиквел, Норман Ридус намекнул ещё в марте 2022 года, через четыре месяца после релиза игры (состоялся 8 ноября 2019-го). Отметим, что пока Хидео Кодзима официально не анонсировал Death Stranding 2.

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