Москва, 20 мая 2022, 18:42 — REGNUM Тысячи берёз, елей и сосен в честь воинов и тружеников тыла Великой Отечественной войны посадили жители Якутии, Бурятии и Удмуртии. В центральных мероприятиях сразу трёх республик участие приняли сотни человек. Они вспомнили подвиги советских воинов и тех, кто ковал Победу в тылу.
В Якутске «Сад памяти» будет расти в Парке Победы. Три тысячи саженцев ели, берёзы и сосны в честь героев Великой Отечественной войны высадили студенты, волонтёры, работники лесной отрасли, представители общественных организаций, администрации и правительства Республики. Акция прошла при поддержке компаний «Эльгауголь» и «Колмар» — региональных партнёров проекта. Как заявил Глава Якутии Айсен Николаев, проект «Сад памяти» играет важную роль в сохранении исторической памяти и укреплении связи между поколениями.
В Бурятии не только увековечили память тех, кто отдал свои жизни за Родину, но и восстановили 15 гектаров погибшего от пожара леса в 2015 году. В акции приняли участие более 500 человек, которые посадили 70 тысяч сеянцев сосны. По словам главы Республики Алексея Цыденова, эти деревья станут символом крепнущей памяти и уважения к истории Родины. Как отметил заместитель председателя правительства Бурятии, Пётр Мордовской, с каждым годом количество желающих принять участие в проекте только увеличивается.
К акции «Сад памяти» в Удмуртии присоединились около 150 человек: местные жители, волонтёры, сотрудники Минприроды и МЧС, а также работники лесного хозяйства. Вместе они озеленили территорию Малопургинского района возле села Уром, высадив более 14 тысяч сеянцев ели.
В годы войны в Удмуртии работали более 50 промышленных предприятий, на которых производили винтовки, авиапушки, пистолеты, пулемёты и др. Жители Удмуртии также отправляли на фронт тысячи полушубков, валенок, варежек и перчаток. С войны не вернулись около 133 тыс. уроженцев Республики, 50 тысяч из которых были убиты, а 72 тысячи пропали без вести. 101 человек был удостоен звания Героя Советского Союза.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.
Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».