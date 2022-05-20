Москва, 20 мая, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Публичное молчание Запада является наглядным подтверждением того, что программа «оружие в обмен на продовольствие» идет полным ходом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом завил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Ryazangov.ru Уборка зерновых

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«Из Украины вывозят зерно и закачивают его в хранилища Евросоюза — страну банально грабят и обрекают на голод. В качестве «компенсации» европейцы предлагают воевать до последнего украинца, чтобы максимально продлить агонию режима Зеленского. «Зачем им есть, если они все погибнут?» — по такой логике действует сейчас Запад», — рассуждает Миронов.

И точно так же там рассуждали еще до начала российской спецоперации, когда своими эгоистичными и безграмотными действиями закладывали основы продовольственного кризиса в развивающихся странах, констатировал парламентарий.

В этой связи он видит необходимость продолжить специальную военную операцию.

«Если остановиться на том, что достигнуто сейчас, и оставить киевский режим, то из Украины вывезут все зерно и все ценное, что только можно вывезти. При этом киевский режим получит еще больше оружия и будет представлять еще большую угрозу для России», — уверен депутат.

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