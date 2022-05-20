20 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 19:30 — REGNUM В Ереване произошло важное событие. В день 240-летия выдающегося русского полководца Ивана Паскевича почтили память генерала. К отреставрированному бюсту великого полководца возложили венки и цветы представитель Россотрудничества Вадим Фефилов, старший военный атташе при посольстве России в Армении Иван Арефьев, начальник управления по охране памятников истории и культуры минобрнауки Армении Арутюн Ванян, академики Юрий Суварян и Ашот Мелконян, а также представители молодежных организаций.

Джордж Доу. Генерал-фельдмаршал Иван Фёдорович Паскевич (1782—1856). 1823-25

Паскевич действительно внес огромный вклад в ход истории в начале XIX века не только в Армении, но и во всем Закавказье. В 1826 году Николай I отправил его на Кавказ для «содействия генералу Ермолову» после начала войны с Персидской империей. Возглавляя Отдельный Кавказский корпус, Паскевич одержал несколько побед, довел войну до разгромного для Персии финала. 10 февраля 1828 года в деревне Туркменчай был подписан договор, который не только подтверждал территориальные приобретения на Кавказе, определенные Гюлистанским миром 1813 года, но и присоединял к Российской империи новые территории — Эриванское и Нахичеванское ханства. Кроме того, на Персию налагалась контрибуция в 20 млн рублей серебром. Договор также подтверждал исключительное право России держать военный флот на Каспийском море и обязывал стороны обмениваться миссиями на уровне посланников. Впоследствии Паскевич стал графом Эриванским, князем Варшавским, генерал-фельдмаршалом.

Но царское правительство не стремилось хоть как-то увековечить память Паскевича на Кавказе. Одно время готовился проект создания памятника графу Эриванскому, князю Варшавскому, полному кавалеру орденов Святого Владимира на площади у Казанского собора в Санкт-Петербурге, рядом с двумя другими полными кавалерами — Михаилом Кутузовым и Барклаем-де-Толли. И количество орденов у Паскевича были подходящее, и заслуги немалые. Кроме того, он завоевал для России много земель. Паскевич также предложил новое административное устройство Кавказа, действовавшее почти 20 лет. Он старался поднять производительность края, промышленность и торговлю, для чего учреждал ярмарки, образовывал коммерческие товарищества, привлекал капиталы и так далее. За это ему памятник все же поставили, но — в Варшаве в 1870-м году. А потом за это же его и снесли в 1915-м, прозвав самого Паскевича «душителем свобод», припоминая ему подавление польского восстания в 1830 году и венгерского в 1848–1849 годах.

Памятник Паскевичу перед губернаторским дворцом в Варшаве

Странно было то, что войны с Персией и с Османской империей начала XIX века не пользовались популярностью у советских исследователей. У современных историков интерес к ним связывается с бурными событиями, происходящими сегодня на Ближнем Востоке, многие корни которых уходят как раз в начало XIX века. Кстати, востребован и богатый русский опыт ведения войны ограниченными силами на протяженном театре военных действий со впечатляющими результатами. Цвет русского офицерства сражался на Кавказе за интересы империи, противник был не менее искушен и хитер. События кампании 1826–1828 годов демонстрировали не только высочайший уровень подготовки русских офицеров и солдат, но и их способность достигать успеха даже в самых безвыходных ситуациях. Особенность местности и ее обширность требовали от командного состава личной инициативы, глазомера и неустрашимости перед превосходящим числом противником. Подвиги русских воинов во время войны с персами заслуженно составляют славу русского оружия. Паскевич стал настоящим героем этой войны.

И еще. То, что в Армении вспомнили о русском генерале, — это очень символично. По инициативе посольства России в Армении и представительства Россотрудничества 1 октября состоятся торжественные мероприятия, приуроченные к 195-летию освобождения Эриванской крепости. «Планируются открытие барельефа великого полководца на стене взятой им крепости и показ спектакля «Горе от ума» на территории бывшей крепости, где состоялся премьерный спектакль пьесы, организованный русскими офицерами», — заявил в этой связи директор Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна Андраник Арзуманян. Отметим, что бюст генерала был отремонтирован по инициативе и поддержке компании «Росгосстрах-Армения».