Липецк, , 18:31 — REGNUM Завод «Индезит Интернешнл» в Липецкой области, приостановивший производство с начала марта, частично восстановил работу. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Работник пьёт чай и читает газету во время перерыва Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие продолжает испытывать трудности как со сбытом продукции, так и с поставкой комплектующих.

В штате предприятия числятся порядка 2200 человек. Первоначально в «простое» находилось 1,5 тысячи работников, сейчас их количество снизилось до 460. Все они получают положенную заработную плату в соответствии с законодательством России. С 1 мая была проведена индексация заработной платы всех работников предприятия.

Администрация региона предложила заводу помощь с проработкой логистических цепочек, чтобы предприятие увеличило объёмы выпускаемой продукции и занятость работников.