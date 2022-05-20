Херсон, Украина, , 18:30 — REGNUM Херсон создавался Россией, рассчитывает быть в её составе и получить шанс на восстановление, заявил 20 мая журналистам глава городской администрации Херсона Александр Кобец.

Екатерининский собор в Херсоне, основанный Потёмкиным. В нём же он и был похоронен в 1791 году (сс) Nataliya Shestakova

Он напомнил, что Херсон исторически, промышленно, культурно и социально связан со своим происхождением и развитием в Российской империи и СССР.

«Мы его видим так, как он и создавался — крепость была создана в далёкие века, и сейчас есть шанс восстановить свои былые исторические «прелести», в том числе в промышленном отношении, в социальном отношении, в культурном отношении, и в курортном. Конечно, мы рассчитываем быть в составе России», — сказал градоначальник.

Кроме того, он сообщил, что большинство граждан «за то, чтобы быть в составе России, а не быть какими-то республиками».

Читайте ранее в этом сюжете: Херсон надеется перейти под юрисдикцию России — мэр города

Читайте развитие сюжета: Будущее невозможно без памяти о едином советском народе — мэр Херсона