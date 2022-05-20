Амстердам, 20 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Заражение оспой обезьян, предположительно, выявлено в Нидерландах, сообщает 20 мая Информационное агентство Нидерландов.

Gtrk-kaluga.ru В лаборатории

В Национальном институте здравоохранения и окружающей среды страны сообщили, что этим вирусом, возможно, заражены несколько человек. Сейчас проводится тестирование на это заболевание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оспа обезьян обнаружена в нескольких европейских странах. Накануне, 19 мая, о ней появилась информация из города Монреаля (Канада).