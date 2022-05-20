В Нидерландах несколько человек сдали тест на заражение оспой обезьян
Амстердам, 20 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Заражение оспой обезьян, предположительно, выявлено в Нидерландах, сообщает 20 мая Информационное агентство Нидерландов.
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В лаборатории
В Национальном институте здравоохранения и окружающей среды страны сообщили, что этим вирусом, возможно, заражены несколько человек. Сейчас проводится тестирование на это заболевание.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, оспа обезьян обнаружена в нескольких европейских странах. Накануне, 19 мая, о ней появилась информация из города Монреаля (Канада).