Варшава, , 18:27 — REGNUM Директор польского Института военных потерь имени Яна Карского профессор Богдан Мусял опубликовал шифрограмму польской разведки 1990 года, в которой говорится о том, что «выгодным с точки зрения ФРГ является разгром польских политических группировок, отсутствие доминирующей партии и раскол в Солидарности».

Шифрограмма № 3398 была составлена в июне 1990 года неназванным офицером польской разведки на основе информации, полученной от его немецкого агента под псевдонимом «Вольф». Как утверждает профессор Мусял, он обнаружил шифрограмму в процессе своей исследовательской работы.

«По мнению «Вольфа» и кругов политико-экономических советников правительства ФРГ, выгодным с точки зрения ФРГ является разгром польских политических группировок, отсутствие доминирующей партии и раскол в Солидарности. Оптимальным, по словам «Вольфа», для объединённой Германии был бы окончательный распад Солидарности и возрождение в Польше, в значительной её части, сильного крестьянского объединения, состоящего из нескольких крестьянских партий поддержанных церковью», — говорится в шифрограмме.

«Это эффективно затормозит, как оценивается, возрождение стабильной политической жизни в республике и возникновение, на почве законодательства о реприватизации, слоёв мелких и средних польских промышленников. Таким образом, затормозится и возникновение среднего слоя, который на Западе играет решающую роль в развитии страны. Для Германии это создает возможность экономической экспансии (как это было в период Второй Польской Республики) и промышленных инвестиций в Польшу со стороны малого и среднего немецкого капитала. Это также приблизило бы Польшу в зону прямого влияния Германии в Восточной Европе», — цитирует документ «Польское радио» .

Как рассказал профессор Мусял, он нашёл данный документ некоторое время назад. Но мысль опубликовать его возникла после того, как он прочитал в немецком журнале Spiegel статью о том, что канцлер Германии Гельмут Коль в 1991 году хотел воспрепятствовать расширению НАТО на восток, и назвал «катастрофой» разрушение Советского Союза.