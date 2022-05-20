Ярославль, 20 мая, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Самым богатым чиновником в Ярославле стал глава департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. Декларации о доходах госслужащих за 2021 год опубликованы на сайте мэрии города.

City-yaroslavl.ru Ярослав Овчаров

Больше всех удалось заработать в 2021 году Ярославу Овчарову — 11 миллионов 248 тысяч 689 рублей и 27 копеек. В собственности у чиновника квартира площадью в 104,7 квадратных метра и автомобиль «Ауди Q3». Также у его несовершеннолетнего ребёнка в пользовании находится дом в 200 квадратных метров. Вторым по доходам стал Алексей Беляков — советник мэра по вопросам экономики. Его доход составил 10 миллионов 740 тысяч рублей. Помимо этого у Белякова в собственности земельный участок и часть жилого дома, а также две квартиры в пользовании и автомобиль «Рэндж Ровер Спорт». На третьем месте — заместитель начальника правового управления мэрии Марина Бикентьева, заработавшая за прошлый год 7 миллионов 50 тысяч рублей.

Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов задекларировал доходы в размере 2 миллиона и 80 тысяч рублей. Помимо этого он владеет квартирой с площадью в 119 квадратных метров, автомобилем «Мерседес Бенц».

Заместитель мэра Вячеслав Гаврилов заработал в 2021 году 2 миллиона 40 тысяч рублей, его коллега Виталий Леженко — 1 миллион 930 тысяч рублей, ещё один заместитель градоначальника Андрей Данц — 1 миллион 770 тысяч рублей, а заммэра по градостроительству Александр Черневский — 1 миллионов и 570 тысяч рублей.

Среди глав районов лидером стал Александр Трудоношин, заработавший за год 2 миллиона 780 тысяч рублей, Екатерина Мусинова — 2 миллиона 480 тысяч рублей, Андрей Мамонтов — 1 миллион 470 тысяч рублей, а Андрей Удальцов — 1 миллионов и 440 тысяч рублей.

При этом узнать, насколько успешно поработал в прошлом году экс-мэр Владимир Волков не удастся, поскольку он ушёл с должности до опубликования деклараций.