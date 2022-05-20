Нижний Новгород, 20 мая, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Специалисты выясняют причины экстремально высокого загрязнения воды в реках Нижегородской области. Об этом 20 мая написали нижегородские СМИ со ссылкой на «Верхне-Волжское УГМС».

В образцах воды из реки Пыра специалисты обнаружили значительное содержание марганца и железа. Содержание марганца превышает предельно допустимую концентрацию в 88 раз, а железа — в 56 раз.

Загрязнение

«По предварительным данным, причиной загрязнения могли стать природные процессы в условиях болотного формирования гидрохимического состава воды», — цитирует экспертов портал NewsNN.

Второй рекой со значительными загрязнением вод стала Кишма. В отобранных пробах воды содержание сульфатов превысило ПДК в 13 раз.