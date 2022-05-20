Курган, , 18:21 — REGNUM В Курганской области за сутки на 20 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 15 человек, выписаны по выздоровлению 17 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус. Иркутская область Minzdrav-irkutsk.ru

Всего за сутки выявлено 24 заражённых коронавирусом курганцев. Это на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 20 мая выявлено 104 310 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 245 человек, скончались 1431 пациент (на одного человека больше, чем днём ранее).

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