Курган, 20 мая 2022, 18:21 — REGNUM В Курганской области за сутки на 20 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 15 человек, выписаны по выздоровлению 17 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 24 заражённых коронавирусом курганцев. Это на двух человек меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 20 мая выявлено 104 310 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 245 человек, скончались 1431 пациент (на одного человека больше, чем днём ранее).
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