Курган, 20 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 20 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 15 человек, выписаны по выздоровлению 17 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Minzdrav-irkutsk.ru Коронавирус. Иркутская область

Всего за сутки выявлено 24 заражённых коронавирусом курганцев. Это на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 20 мая выявлено 104 310 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 245 человек, скончались 1431 пациент (на одного человека больше, чем днём ранее).