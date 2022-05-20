Херсон, 20 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Получив российскую юрисдикцию, Херсон быстрее стабилизирует ситуацию с налогами, пенсиями и другими вопросами, важными для людей, сообщил 20 мая журналистам глава городской администрации Херсона Александр Кобец.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, это позволит гораздо быстрее перейти к нормальной жизни.

«Мы пока поддерживаем жизнеобеспечение города, всё, что касается юрисдикции, будет определяться другим руководством. Надеемся, что получим юрисдикцию российскую. Это поможет нам быстрее определиться и с финансовым состоянием, и с налогами, квартплатами, пенсиями», — сказал Кобец.

«Надо как можно быстрее переходить к нормальной жизни», — добавил он.