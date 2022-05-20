В Киргизии создан инвестиционный совет при правительстве
Бишкек, 20 мая, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал указ о создании Инвестиционного совета.
Mineconom.gov.kg
Акылбек Жапаров
Совещательный орган будет создан на базе Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве.
По данным правительства, Инвестсовет создается «в целях обеспечения благоприятных условий для развития бизнеса, улучшения инвестиционного климата, механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства, а также координации деятельности заинтересованных сторон по развитию государственно-частного партнерства».