20 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили тактику украинских нацистов, размещающих свои военные базы на территории школ, детских садов и других социальных объектов.

Елизавета Коробова, , 19:28 — REGNUM Решение украинских неонацистов и военнослужащих Украины разместить воинскую часть на территории школы-интерната в поселении Старая Збурьевка Херсонской области вызвало бурю негодования в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да это уже никого не удивляет. Это их тактика — прикрываться живым щитом, а тем более школой. Если бы там были в заложниках дети, нацики, наверное, вообще бы рады были. Сказать упыри — ничего не сказать», — написала Светлана Н.

Многие пользователи не были удивлены, что очередной социальный объект на территории Украины был переоборудован киевскими неонацистами под военные цели, граждан возмущает то, что никто на Украине этим бесчинствам не препятствует.

«Это для нацистских «хероев» нормально. Прятаться в школах и яслях у них взято за правило. Вот какие они мужественные и отважные!» — подметил Сергей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что действия украинских военных всё больше становятся похожи на тактику, которую применяют международные террористы.

«Было бы глупо ждать от террористов иной тактики. Они могут воевать только в школах и ясельках. Ну ничего, наши парни умеют с террористами работать, выкурят их из любого гнезда», — убеждён Елисей Р.

«Неудивительно. Неонацистский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скоро суд в России признает террористической организацией. И так будет с каждым бандформированием на территории Украины. Вероятно, все Вооружённые силы Украины под это определение попадут», — предполагает Иван Г.

Часть людей полагает, что иного выхода, кроме как прятаться за социальными объектами, у неонацистов нет, ведь в голом поле они несут колоссальный урон со стороны Вооружённых сил Российской Федерации.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украинским военным не впервой использовать гражданские объекты для своих античеловеческих нужд. В Мариуполе они не гнушались даже из роддома сделать себе огневую точку. На крыши многоэтажек поднимались, чтобы вести оттуда огонь и вызывать в свою сторону ответный артиллерийский огонь. О чём говорить вообще?» — пишет Виктор П.

«ВСУ постоянно сидят в школах, в больницах, в детских садах и торговых центрах. Там и базы себе делают, и склады с вооружением организовывают. Причём ещё видео оттуда публикуют, фотографируются, не стесняясь ничего», — указывает Мария Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что помимо военных соображений, киевский режим проследует и другие цели, размещая воинские части на территории школ, детских садов и больниц, — им выгодна шумиха на Западе после того, как российская армия разносит в щепки эти замаскированные военные объекты.

«Это всё специально делается, чтобы западные СМИ потом кричали о том, что российские войска атаковали школу. А то, что там нацики сидели, всем пофиг будет», — уверен Игнат Я.

Напомним, 20 мая РИА Новости опубликовало материал, согласно которому в поселении Старая Збурьевка Херсонской области украинские неонацисты и военнослужащие Украины разместили свою воинскую часть на территории школы-интерната, переоборудовав учебное заведение в базу военной подготовки с несколькими корпусами, местом для стоянки военной техники, котельной и блиндажом для хранения провизии.