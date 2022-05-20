Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Руководство сервиса коротких видео TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance, всерьёз нацелилось на рынок видеоигр. Об этом 20 мая сообщает журнал PC Gamer.

TikTok

Как ранее сообщило агентство Reuters, TikTok начал тестировать игры в приложении для Вьетнама. Эксперты ожидают, что к концу 2022 года компания представит новые подобные проекты на рынке Юго-восточной Азии.

Стоит отметить, что китайские пользователи уже некоторое время играют в игры TikTok. По мнению автора статьи PC Gamer, дух TikTok очень подходит для игр определённого жанра: компания может предложить геймерам «двухминутные приключения», т.е. игры с короткими игровыми сессиями, при помощи которых можно убить время.

Напомним, сервис TikTok был запущен 22 августа 2014 года. В сентябре 2021 года СМИ сообщили, что ежемесячная аудитория платформы превысила 1 млрд пользователей.

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