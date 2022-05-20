Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Еще один военнослужащий из Петербурга погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной операции Вооруженных Сил РФ по защите Донбасса от украинских нацистов. Сегодня, 20 мая, в Северной столице похоронили рядового Максима Кашенкова, сообщили в Смольном.

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Свои соболезнования родителям солдата выразил губернатор Александр Беглов.

«Максим Сергеевич Кашенков пожертвовал собственной жизнью ради мирного будущего жителей Донецкой и Луганской народных республик. Такие люди, как ваш сын — гордость России, лучшие представители нашего народа. Их подвиг будет вписан в героическую историю нашего Отечества», — говорится в соболезновании главы Петербурга.

Рядовой Максим Кашенков посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее органы власти и СМИ сообщали о гибели 13 жителей Петербурга в ходе специальной военной операции на Украине.

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