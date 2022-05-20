Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Еще один военнослужащий из Петербурга погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной операции Вооруженных Сил РФ по защите Донбасса от украинских нацистов. Сегодня, 20 мая, в Северной столице похоронили рядового Максима Кашенкова, сообщили в Смольном.

blickpixel Траур

Свои соболезнования родителям солдата выразил губернатор Александр Беглов.

«Максим Сергеевич Кашенков пожертвовал собственной жизнью ради мирного будущего жителей Донецкой и Луганской народных республик. Такие люди, как ваш сын — гордость России, лучшие представители нашего народа. Их подвиг будет вписан в героическую историю нашего Отечества», — говорится в соболезновании главы Петербурга.

Рядовой Максим Кашенков посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее органы власти и СМИ сообщали о гибели 13 жителей Петербурга в ходе специальной военной операции на Украине.