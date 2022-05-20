Салехард, , 18:14 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 20 мая за сутки госпитализировали 10 человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 38 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 12 человек. Заразились коронавирусом 13 человек. Среди вахтовиков выявлен с COVID-19 один человек.

С начала пандемии в ЯНАО на 20 мая зарегистрировано 136 925 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 528 человек, 1041 скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале за сутки COVID-19 победили 16 пациентов