Киев, 20 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Нефтепровод «Дружба», по которому из России идут поставки в Европу, предложил перекрыть бывший украинский президент Пётр Порошенко в своей публикации в Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Написав, что если перекрыть «Дружбу», то это станет «мощным переломным фактором» в контексте давления на Россию, украинский деятель заявил, что европейским государствам в этом вопросе следует «проявить солидарность».

Напомним, «Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов.

Её маршрут проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря (Белоруссия), после чего он разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы и южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.