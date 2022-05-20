Москва, 20 мая 2022, 18:13 — REGNUM Автомобили очередного, 140-го, конвоя МЧС России доставили в Луганск в качестве гуманитарной помощи продукты питания и медицинское оборудование, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на слова начальника Центра мониторинга восстановления МЧС ЛНР, полковника службы гражданской защиты Виталия Кучерова.

МЧС России
МЧС России
Иван Шилов, ИА REGNUM
«Сегодня в ЛНР прибыл 140-й гуманитарный конвой, доставленный сводной колонной МЧС РФ. В состав конвоя вошли продукты питания и медицинское имущество весом более 90 тонн, (из них) медицинское имущество составляет более 8 тонн», — рассказал он.

Виталий Кучеров уточнил, что «продукты питания будут распределены администрациям городов и районов для дальнейшего распределения населению, пострадавшему от агрессии Украины, а медицинское имущество будет распределено по медицинским учреждениям ЛНР».

Представитель МЧС ЛНР также выразил «огромную благодарность народу Российской Федерации за оказанную гуманитарную помощь в столь непростое для Республики время».

Напомним, первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Луганскую Народную Республику 22 августа 2014 года.

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