Москва, , 18:13 — REGNUM Автомобили очередного, 140-го, конвоя МЧС России доставили в Луганск в качестве гуманитарной помощи продукты питания и медицинское оборудование, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на слова начальника Центра мониторинга восстановления МЧС ЛНР, полковника службы гражданской защиты Виталия Кучерова.

МЧС России Иван Шилов, ИА REGNUM

«Сегодня в ЛНР прибыл 140-й гуманитарный конвой, доставленный сводной колонной МЧС РФ. В состав конвоя вошли продукты питания и медицинское имущество весом более 90 тонн, ( из них ) медицинское имущество составляет более 8 тонн», — рассказал он.

Виталий Кучеров уточнил, что «продукты питания будут распределены администрациям городов и районов для дальнейшего распределения населению, пострадавшему от агрессии Украины, а медицинское имущество будет распределено по медицинским учреждениям ЛНР».

Представитель МЧС ЛНР также выразил «огромную благодарность народу Российской Федерации за оказанную гуманитарную помощь в столь непростое для Республики время».

Напомним, первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Луганскую Народную Республику 22 августа 2014 года.

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