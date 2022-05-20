В Луганск прибыл 140-й конвой МЧС России с продуктами и медтехникой
Москва, 20 мая, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Автомобили очередного, 140-го, конвоя МЧС России доставили в Луганск в качестве гуманитарной помощи продукты питания и медицинское оборудование, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на слова начальника Центра мониторинга восстановления МЧС ЛНР, полковника службы гражданской защиты Виталия Кучерова.
Виталий Кучеров уточнил, что «продукты питания будут распределены администрациям городов и районов для дальнейшего распределения населению, пострадавшему от агрессии Украины, а медицинское имущество будет распределено по медицинским учреждениям ЛНР».
Представитель МЧС ЛНР также выразил «огромную благодарность народу Российской Федерации за оказанную гуманитарную помощь в столь непростое для Республики время».
Напомним, первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Луганскую Народную Республику 22 августа 2014 года.
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