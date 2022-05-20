Казань, , 18:11 — REGNUM В Татарии по состоянию на 20 мая провели 6 369 556 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус Алексей Колчин © ИА REGNUM

По данным ведомства, в Татарии только за минувший день на коронавирус провели 8259 исследований. Охват тестированием за последние семь дней составил 221,3 теста на 100 тыс. населения.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии всего зарегистрировано 148 484 случая заражения коронавирусом, выздоровели 143 612 пациентов, скончались 1993 человека.

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