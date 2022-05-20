Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Швейцария заключила контракт на покупку антивирусного препарата Paxlovid производства американской компании Pfizer для лечения COVID-19, сообщает 20 мая Reuters.

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Контракт предусматривает приобретение 12 тысяч упаковок препарата. Отмечается, что некоторые пациенты из группы риска получат таблетки уже в текущем месяце.

В конце 2021 года управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение препарата Paxlovid. Это первый препарат от COVID-19 в США, который можно принимать в форме таблеток. FDA рекомендовало использовать препарат для лечения пациентов в возрасте от 12 лет и старше с легкими или умеренными симптомами и высоким риском усугубления болезни.

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