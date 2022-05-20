Херсон, Украина, , 18:10 — REGNUM Прекращение действия украинских тарифов по коммунальным платежам резко снизит нагрузку на людей и предприятия, заявил 20 мая журналистам глава городской администрации Херсона Александр Кобец.

Херсон Иван Шилов, ИА REGNUM

По его словам, платёжки за апрель жители Херсона получили ещё по украинским расценкам.

«За апрель люди получили платёжки ещё по существующим на Украине тарифам. Мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая с учётом того, что основные нагрузки будут компенсировать подразделения «Газпрома», а газ составляет от 30 до 60% стоимости различных услуг и тарифов. Это существенно снизит нагрузку на физических лиц, цены на услуги и готовый продукт, — рассказал Кобец.

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