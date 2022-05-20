Херсон, 20 мая, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Прекращение действия украинских тарифов по коммунальным платежам резко снизит нагрузку на людей и предприятия, заявил 20 мая журналистам глава городской администрации Херсона Александр Кобец.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

По его словам, платёжки за апрель жители Херсона получили ещё по украинским расценкам.

«За апрель люди получили платёжки ещё по существующим на Украине тарифам. Мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая с учётом того, что основные нагрузки будут компенсировать подразделения «Газпрома», а газ составляет от 30 до 60% стоимости различных услуг и тарифов. Это существенно снизит нагрузку на физических лиц, цены на услуги и готовый продукт, — рассказал Кобец.