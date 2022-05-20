В Тюменской области продолжает расти заболеваемость COVID-19
Тюмень, 20 мая, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 59 выздоровевших и 21 госпитализированный с COVID-19. Об этом 20 мая сообщает региональный оперативный штаб.
Kolomnagrad.ru
Тест на коронавирус
За сутки на 20 мая коронавирус выявили у 52 тюменцев. Это на 23 человека больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 мая коронавирус выявили у 191 511 человек, выздоровел 186 451 пациент, скончались 4321 (на двух человек больше, чем днём ранее).