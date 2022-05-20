Париж, 20 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. 34-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Анхель Ди Мария попрощался с партнерами по команде. Футболист объявил об этом в своих социальных сетях.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анхель ди Мария (слева)

Ранее сообщалось, что Анхель Ди Мария согласовал с туринским «Ювентусом» однолетний контракт, по которому футболист будет получать 7 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария принял участие в 25-ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил две желтые карточки.

За «ПСЖ» Ди Мария выступал с 6 августа 2015 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро.