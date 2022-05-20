Вашингтон, 20 мая, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения проведет 20 мая экстренное заседание на фоне случаев заражения обезьяньей оспой в некоторых станах мира, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

Речь идет о собрании стратегической и технической консультативной группы по инфекционным опасностям с пандемическим и эпидемическим потенциалом (STAG-IH), которая консультирует ВОЗ насчет потенциальных угроз для здоровья населения планеты.

Напомним, что за последнее время в мире было зарегистрировано более 100 случаев вирусной инфекции. При этом случаи заражения зафиксированы за пределами стран Африки, где вирус носит эндемический характер.