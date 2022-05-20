Белград, 20 мая, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Некоторые сербские оппозиционные политики злоупотребляют стратегическими вопросами, такими, как снабжение Сербии газом, с целью заработать личные политические баллы. Об этом говорится в сообщении, которое министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович опубликовала 20 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам Михайлович, Сербия уже десятилетиями зависит от одного поставщика газа, и только в 2021 году, благодаря усилиям действующего правительства, получила возможность снабжения газом по новому маршруту — газопроводу «Балканский поток».

«Также именно это правительство начало строительство газопровода Ниш-Димитровград, который откроет возможность для того, чтобы Сербия получала газ от других поставщиков. Этот газопровод заработает со следующего года, и мы сможем получать газ из Азербайджана, а также сжиженный газ с терминалов в Греции, в перспективе из некоторых других источников», — отметила Михайлович в сообщении.

Напомним, что ранее Зорана Михайлович заявила, что ее министерство инициировало реформы в области энергетики и горной промышленности, особенно в той части, которая касается «укрепления энергетической безопасности и независимости страны».

В настоящее время Сербия получает газ только от России.