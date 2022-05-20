Плоешти, , 17:57 — REGNUM В результате спецоперации, проведённой управлением по борьбе с организованной преступностью Румынии, в уезде Прахова на юге страны по подозрению в торговле оружием задержаны три человека, 20 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Оружие, изъятое у членов преступной группы Spb.sledcom.ru

Согласно официальной информации, в ходе обысков, проведённых в домах задержанных лиц, обнаружены пистолеты, обрезы охотничьих ружей и автоматы, а также патроны к ним.

Предполагается, что указанные лица продавали боевые единицы из своих арсеналов, используя личные знакомства и объявления в закрытых социальных группах в интернете.

Ведётся следствие. Если вина подозреваемых граждан будет доказана, каждому из них грозит до трёх лет лишения свободы.

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