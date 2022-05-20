Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Американская компания Netflix урегулировала налоговый спор с властями Италией, заключив мировое соглашение о выплате $59,1 млн за период с октября 2015 года по 2019 год, сообщает 20 мая Reuters со ссылкой на источники.

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«Мы поддерживали постоянный диалог и сотрудничество с итальянскими властями и по-прежнему считаем, что действовали в полном соответствии с итальянскими и международными правилами», — сказал представитель Netflix.

Напомним, что три года назад итальянские прокуроры начали расследование в связи с возможным уклонением Netflix от уплаты налогов.

Истцы утверждали, что американская компания должна выплачивать налоги в Италии, поскольку ею услугами пользуются два миллиона итальянцев.

Отметим, что на этом фоне Netflix открыл в Италии офис и наняла более 40 сотрудников.

Ранее итальянские прокуроры проводили соответствующие проверки в отношении таких американских компаний, как Apple, Amazon и Facebook.