Запорожье, Украина, , 17:55 — REGNUM Выплаты по десять тысяч рублей бюджетникам и пенсионерам начали производить в Запорожской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе военно-гражданской администрации Мелитополя. Выплаты производятся по решению правительства РФ.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Бюджетный процесс запущен. Первые выплаты уже в рубле осуществляются как в Мелитополе, так и на территории Запорожской области, освобождённой от украинского режима. Все трудности, которые были созданы в результате отключения банковской системы и отсутствия платежей нашим пенсионерам, нашим коммунальщикам, социальной сфере нами будут преодолены. В настоящий момент сделан первый шаг к тому, чтоб спокойно нормально жить в интересах Запорожской области», — прокомментировал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

В настоящее время к выплатам приступили в Мелитополе, Энергодаре, Бердянске, Васильевке и Токмаке. Так, в Мелитополе выплаты получают пенсионеры и сотрудники коммунального предприятия «Чистота». Как пояснила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко, в дальнейшем выплаты получат матери-одиночки и многодетные семьи.