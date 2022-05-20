Запорожье, Украина, 20 мая 2022, 17:55 — REGNUM Выплаты по десять тысяч рублей бюджетникам и пенсионерам начали производить в Запорожской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе военно-гражданской администрации Мелитополя. Выплаты производятся по решению правительства РФ.
В настоящее время к выплатам приступили в Мелитополе, Энергодаре, Бердянске, Васильевке и Токмаке. Так, в Мелитополе выплаты получают пенсионеры и сотрудники коммунального предприятия «Чистота». Как пояснила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко, в дальнейшем выплаты получат матери-одиночки и многодетные семьи.