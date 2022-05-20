Москва, 20 мая, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Строительство нового асфальтобетонного завода, оборудование для которого поставляется из Москвы, ведется в Луганске, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на главу администрации города Манолиса Пилавова.

ИА REGNUM Свежий асфальт

Новое производство будет организовано на месте двух асфальтобетонных заводов, которые были повреждены в ходе боевых действий в 2014 году. Старое оборудование демонтируется.

«Коллеги из Москвы завозят новый асфальтобетонный завод, который мы должны установить и запустить в работу. Сегодня работы идут полным ходом, привлечена техника, которая приехала из Москвы, люди», — отметил Манолис Пилавов.

Выпуск сырья планируется начать в середине лета.