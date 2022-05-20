Москва, 20 мая, 2022, 17:54 — ИА Регнум. 31-летний российский атакующий полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время покинет московский клуб. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба «красно-синих».

Алексей Колчин. ИА REGNUM Виктор Онопко и Алан Дзагоев

По информации источника, стороны договорились о двустороннем расторжении контракта. Текущее соглашение Дзагоева с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Алан Дзагоев принял участие в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 1 января 2008 года после перехода из «Академии Димитровграда» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.