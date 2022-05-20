Вашингтон, 20 мая, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Сотрудники компании Valve в рамках бета-обновления ПО Steam Deck усовершенствовали работу системы охлаждения портативной консоли, в результате чего она стала «умнее, стабильнее и в целом тише». Об этом 20 мая сообщает журнал PC Gamer.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

В описании к патчу разработчики пояснили, что помимо прочего скорректировали кривую зависимости оборотов вентилятора от температуры компонентов Steam Deck. Отметим, ранее многие эксперты обращали внимание, что сама по себе система охлаждения Steam Deck не такая уж и громкая, но кривая изменения оборотов вентилятора настроена плохо. Из-за этого даже при небольшой нагрузке он начинает вращаться настолько быстро, что издаёт раздражающие высокие звуки.

«Когда мы протестировали их последнее исправление, мы обнаружили, что оно не только уменьшило шум вентилятора Deck в десять раз, но и снизило температуру до разумного уровня даже при полной нагрузке», — отметила редакция PC Gamer.

Напомним, Steam Deck вышла в продажу 25 февраля 2022 года. Отметим, что последнее обновление «прошивки» консоли внесло множество изменений в ПО Proton, при помощи которого на Steam Deck можно запускать игры для Windows в ОС устройства на базе Linux.