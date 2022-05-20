Белград, 20 мая, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Заявление косовских властей о намерении интегрироваться с НАТО нельзя рассматривать вне контекста натовской враждебности по отношению к Сербии, передаёт 20 мая Pink.

Mod.gov.rs Александр Вулин

По словам сербского министра внутренних дел Александра Вулина, Приштине нечего предложить НАТО: разве что военные Косово сгодятся альянсу в роли пушечного мяса, которое, к тому же, будет направлено против Сербии.

Косово могут взять в НАТО только для одного — чтобы втянуть Сербию в какой-то военный конфликт. И тогда у Брюсселя появится повод «обратиться к пятой статье, в которой написано, что целостность стран-членов НАТО должна быть защищена».