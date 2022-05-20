Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Мариинский дворец на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга, где заседают депутаты Законодательного собрания, впервые примет жителей и гостей города в рамках акции «Ночь музеев». Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский дворец Санкт-Петербурга

В составе экскурсионных групп посетители смогут увидеть Мариинский дворец изнутри 21 мая. Двери исторического здания будут принимать всех желающих с 17:00 до 22:00. Экскурсия предполагает знакомство с первой работой архитектора А. И. Штакеншнейдера. Мариинский дворец стал знаковым проектом в его судьбе.

«Это не только памятник архитектуры — это здание, тесно связанное с историей города и всей России. Построенный как свадебный подарок императора Николая I для своей дочери, великой княгине Марии Николаевне, он стал впоследствии одним из центров государственного управления, колыбелью российского парламентаризма. Знакомство с его историей, с его интерьерами должно быть доступно для петербуржцев и для гостей города», — заявил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Председатель парламента отметил, что после мероприятия 21 мая депутаты обсудят способы проведения экскурсий в Мариинском дворце на постоянной основе.

Как отмечает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, участие в «Ночи музеев» примут 105 учреждений города. Среди них музеи, библиотеки и концертные залы.