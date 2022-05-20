Талас, Киргизия, , 17:47 — REGNUM 39-летняя жительница города Талас (Киргизия) стала фигуранткой уголовного дела об убийстве новорожденного, — сообщают местные СМИ.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации Таласского УВД, . В мае 2022 года в Таласскую объединенную больницу после родов поступила женщина, ребенка с ней не было.

«Выяснилось, что пациенткой является 39-летняя К. Е. Женщина живет в Таласе с четырьмя детьми. В октябре 2021 года она забеременела. В мае родила в лесу, закопала там живого ребенка и ушла. Назначена экспертиза, по факту возбуждено уголовное дело», — сообщили 24. kg в УВД.

Сейчас подозреваемая находится в больнице — лечится от послеродового воспаления.