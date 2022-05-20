Москва, 20 мая, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В пятницу, 20 мая в прямом эфире из студий в Москве, Донецке и Луганске студентам независимых республик рассказали о траекториях участия в одном из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Твой Ход», о возможностях и перспективах, которые он открывает, и пригласили к участию в нем.

Government.ru Валерий Фальков

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков отметил, что сегодня университеты дают студентам пространство не только для просвещения, но и для всестороннего развития личности.

«Особенно отрадно, когда студенты объединяются во внеучебное время и реализуют свои инициативы вместе. Приглашаю всех студентов республик активно участвовать в проекте «Твой Ход» и заявлять о своих идеях. Уверен, что в списке победителей будут и имена тех ребят, которые смотрят сегодняшний эфир!», — заявил Валерий Фальков .

Проект поможет участникам эффективнее социализироваться, открыть себя заново, получить практические навыки для построения карьеры, найти единомышленников и создать свой собственный проект. Кроме того, в проекте «Твой Ход» действует система поощрения — здесь можно выиграть путешествия, 1 миллион рублей и подарки от партнеров.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обозначил перспективы участия студентов в проекте и пожелал им не бояться мечтать: «Уникальная возможность обрести друзей, возможно, на всю жизнь, причем из всех уголков большой России. Это раз. Второе — это развить свой потенциал. Третье — на таких проектах перестаешь стесняться. Стесняться точно не стоит, потому что вы –крутые, я уж точно знаю. Мечты сбываются – это абсолютно точно. Поэтому дерзайте, пробуйте, развивайтесь, дружите, и успехов вам, ребята!».

В эфире были анонсированы карьерные возможности и дан старт отбора на стажировки в проекте. Это реальный шанс проявить себя, получить опыт работы в крупной компании с настоящими профессионалами. К стажировкам смогут присоединиться выпускники 11 классов, студенты-выпускники СПО, которые в сентябре 2022 года станут первокурсниками, студенты вузов всех очных форм обучения. Для участия в стажировках кандидатам необходимо успешно пройти все подготовительные испытания.

«Такой проект, как «Твой Ход» помогает обратить внимание на интересующие молодежь вопросы и позволяет оценить, что необходимо предпринять для развития себя и своего региона. Ведь именно раскрытие потенциала каждого из нас формирует наше общее будущее», — заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В мероприятии также приняли участие ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, ректор Российского университета транспорта Александр Климов, ректор Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова Сергей Глаголев, участники и амбассадоры проекта «Твой Ход».