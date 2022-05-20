Ханты-Мансийск, , 17:42 — REGNUM В Югре за сутки на 20 мая госпитализировали девять больных с COVID-19, 48 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анализ на коронавирус Region.tver.ru

За минувшие сутки в Югре выявлено 44 новый случая заражения коронавирусом. Это на трёх человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 12.

С начала пандемии в Югре к 20 мая насчитывается 210 349 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 312 пациентов, 2544 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки госпитализировали 41 ковид-пациента