Москва, , 17:40 — REGNUM Санкции, с которыми столкнулась наша страна, безусловно, станут мощным толчком к развитию всех отраслей экономики. И на этом ключевом этапе нам важно определить самые сильные из них, которые необходимо развивать в первую очередь, — рассказал журналистам член комитета Государственной думы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Например, могу с уверенностью сказать, что Россия точно может войти в тройку стран с самой развитой химической промышленностью в мире. У нас для этого есть все: нефть, газ, уголь, редкоземельные металлы, высококлассные кадры, высокий научный потенциал», — подчеркнул парламентарий.

«Развитие нефтехимии и лесохимии создает продукты с более высокой добавленной стоимостью, чем просто экспорт сырья. Столкнувшись с колоссальным давлением Запада и США, мы поняли, что должны двигаться в сторону импортозамещения и технологического суверенитета, чтобы обеспечить максимальную независимость от других стран. Сегодня это уже вопрос национальной безопасности», — отметил он.

«Это можно объяснить на простом примере — производстве субстанций для лекарственных препаратов. Сегодня на территории нашей страны производится до 10% от объема активных фармацевтических субстанций, используемых при производстве отечественных лекарственных препаратов, остальные 90% мы закупаем в Китае и Индии. Себестоимость производства зачастую ниже в Китае, поэтому и закупать у них было дешевле, чем производить самим. Но в первую волну коронавируса, когда все заводы в Китае встали, мы в полной мере ощутили нашу от них зависимость. Сегодня уровень развития торговли в стране — один из самых высоких в мире. И определяя приоритеты, мы должны направлять усилия государства не на развитие торговли, а именно на развитие промышленности. При этом не просто решая проблемы, возникшие от введенных санкций, а мысля на десятилетия вперед и учитывая все риски. Это должна быть глобальная программа развития промышленности, основанная на жесткой протекционистской политике и направленная на защиту национальных интересов», — рассказал парламентарий.