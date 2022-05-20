Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области сообщил 20 мая о гибели в ходе спецоперации по защите Донбасса жителей Всеволожского района, лейтенанта Евгения Шевчука и сержанта Романа Слипенко.

Скорбь

Глава Ленобласти Александр Дрозденко высказал слова соболезнования, отметив, что воины отдали свои жизни в борьбе с силами нацизма, встав на защиту жителей Донбасса.

«Они отстаивали мир ― для нас всех, для нынешнего и будущих поколений. Ленинградцы будут помнить своих героев, людей большого мужества, настоящих патриотов России», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти отдали дань памяти и уважения погибшим при исполнении воинского долга 18 военнослужащим, уроженцам Ленобласти или проживавшим на территории региона.