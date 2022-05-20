Сеул, 20 мая, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден перепутал фамилии нового южнокорейского президента Юн Сок Еля и его предшественника Мун Чжэ Ина во время выступления в кампусе Samsung. Трансляция выступления велась 20 мая на YouTube-канале Белого дома.

Whitehouse.gov Джо Байден

Байден впервые в качестве главы государства прибыл в Южную Корею на встречу с новым президентом страны Юн Сок Елем. В рамках азиатского турне, которое продлится до 24 мая, Байден также посетит Японию.

После прибытия в Южную Корею глава Белого дома направился на завод Samsung, где его встретил Юн Сок Ель. Вначале перед собравшимися на заводе репортерами с речью выступил глава Sumsung Ли Чжэ Ен, а потом главы государств.

«Большое всем вам спасибо. Вам, президент Мун… Юн, спасибо за все, что вы сделали», — оговорился Байден в заключение своей речи.

Напомним, что в Южной Корее смена президентов произошла после выборов в марте, а инаугурация Юн Сок Еля состоялась 10 мая.