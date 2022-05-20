Волгоград, 20 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Сильный дождь со шквалистым ветром обрушился на Волгоград 20 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ливень

По данным синоптиков, непогода сохранится в городе и местами по области до конца суток, скорость ветра достигает 25 м/с. В социальных сетях жители делаться фотографиями града, автолюбители стоят в пробках из-за затопленных улиц.

В администрации города заявили, что муниципальные предприятия переведены в режим повышенной готовности.