Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Ленинградской области около 10 тыс. работников различных предприятий находятся в вынужденном простое, сообщил 20 мая губернатор региона Александр Дрозденко после заседания оперштаба по устойчивому развитию экономики области.

Карикатура о безработице из чикагского журнала (фрагмент). 1902 год

«Комплексная оценка количества работников, находящихся временно в простое, на ближайший месяц — в пределах 10 тысяч человек, включая сотрудников Тихвинского вагоностроительного завода и Йура Корпорейшн РУС. Все работники будут получать не ниже 2/3 среднего заработка», — сказал губернатор.

Глава Ленобласти добавил, что комитет по труду и занятости Ленобласти обсудит с руководством предприятий возможность временного трудоустройства желающих на общественные работы.

«Строительство крупных инвестиционных проектов Ленобласти, согласно информации инвесторов, продолжается по графику», — подытожил Дрозденко.