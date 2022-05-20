Бухарест, , 17:32 — REGNUM На сегодняшний день в школы Румынии зачислены около 2400 детей-переселенцев с Украины. Об этом 20 мая со ссылкой на заявление румынского министра образования Сорина Кымпяну сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Школьники Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Кымпяну, официальный Бухарест планирует удовлетворить все без исключения заявки на обучение украинских подростков в средних и средне-специальных учебных заведениях страны.

«В новом академическом году каждый желающий ребенок из указанной категории сможет рассчитывать на получение качественного образования», — резюмировал, в частности, он. При этом на вопрос, как быть с украинскими школьниками, не знающими румынского языка, министр не ответил.

Согласно официальной информации, временный статус в беженцев в Румынии получили более 120 тысяч граждан Украины.

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