Козельск, Калужская область, , 18:20 — REGNUM Лесоводы и воспитанники школьного лесничества «Хвоинка» из Козельска Калужской области благоустроили территорию у обелиска, который установлен на месте первого в России Лесного института. Волонтёры собрали мусор, покрасили ограду и бордюры вокруг памятника. Об этом 20 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

У обелиска, который установлен на месте первого в России Лесного института волонтёры благоустроили территорию gazeta-kozelsk.ru

Жители Козельского района бережно хранят память о том, что именно на их малой Родине зарождались истоки лесоводства и специального лесного образования России. В соответствии с уставом о лесах по проекту калужского оберфорстмейстера Каспера Вюльфинга 27 мая 1804 года недалеко от Козельска был основан первый в России Лесной институт.

В 1997 году козельчане установили памятный обелиск Лесному институту.

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