Саратов, , 17:24 — REGNUM В Саратове заместителя главного врача одного из учреждений здравоохранения подозревают в крупном мошенничестве. На недвижимое имущество медработника наложили арест, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Деньги (сс)zoosnow

В 2013 году заместитель главного врача одного из учреждений здравоохранения, действуя из корыстных побуждений, согласовала принятие на работу мужчины, на имя которого оформили расчетный счет и банковскую карту для перечисления зарплаты. Он не знал о намерениях подозреваемой и передал ей карту, на которую с ноября 2013 по февраль 2021 года перечислялась зарплата без фактического выполнения должностных обязанностей. В общем итоге злоумышленница на свои цели потратила более 950 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

ИА REGNUM напоминает, в Балашовском районе медработник документально совмещал должность врача-терапевта, получая соответствующую заработную плату, но обязанности по совмещаемой должности не исполнял.

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