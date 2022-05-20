Оттава, 20 мая, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Ещё 14 граждан России оказались под санкциями Канады, введёнными «из-за Украины», сообщили 20 мая в пресс-службе канадского МИД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что санкции введены в отношении «российских олигархов, членов их семей и приближённых к режиму». Упоминается, в частности, имя Фархада Ахмедова и Дмитрия Мазепина.

Отмечается, что активы этих людей будут заморожены в Канаде. Кроме того, им закрывают въезд в эту страну.

В общей сложности, в чёрном списке Канады по украинскому поводу находятся более тысячи юридических и физических лиц — не только из России, но и из Белоруссии и с Украины.